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Россиянин Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях

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Фото: соцсети
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Гражданин России Евгений Никулин признан американским судом виновным в киберпреступлениях.

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У присяжных ушло менее одного дня на изучение дела и вынесение обвинительного вердикта по девяти пунктам. Никулину грозит многолетнее тюремное заключение.

Никулин был задержан в 2016 году в Праге по запросу США. ФБР обвинило россиянина в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных, в кибератаках на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring, совершенных в 2012 году.

После ареста в Чехии россиянин был направлен в пражскую психиатрическую больницу «Богнице», где ему внутривенно вводили глюкозу вместо полноценной пищи и заставляли принимать сильные антипсихотические препараты.

Защита тогда заявляла, что Никулин стал жертвой карательной психиатрии. Сам Евгений не раз утверждал, что спецслужбы США требовали от него выдвинуть ложные свидетельства против самого себя и признаться во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

В марте 2018 года Чехия экстрадировала россиянина в США. Затем в Сан-Франциско начался суд, однако вскоре его перенесли из-за распространения коронавируса.

6 июля рассмотрение дела возобновилось, при этом число присяжных с согласия Никулина было уменьшено с 12 человек.

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