В США возобновился суд по делу обвиняемого в киберпреступлениях россиянина

Заседание по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных, началось в понедельник, 6 июля, в федеральном суде Северного округа штата Калифорния. Судебное заседание транслируется на сайте суда.

Ранее процесс был приостановлен в связи с пандемией коронавируса, сообщил судья Уильям Элсап.

В ходе заседания он спросил у обвиняемого, согласен ли тот на рассмотрение дела не двенадцатью, а меньшим количеством присяжных. Никулин ответил утвердительно, и судья сообщил, что «решение подсудимым принято добровольно и свободно».

Федеральное бюро расследований США обвиняет Никулина в кибератаках на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring и на частные компьютеры, совершенные в 2012 году. 5 октября 2016 года он был задержан в Праге в результате спецоперации местной полиции и американских спецслужб. В марте 2018 года Чехия экстрадировала Никулина в США. Позднее сообщалось, что чешский конституционный суд отменил это решение задним числом.

Суд над Никулиным был начат в Сан-Франциско 9 марта, однако был перенесен в связи с распространением коронавирусной инфекции. 17 марта адвокаты подсудимого попросили перенести сроки проведения заседания из-за ослабленного иммунитета Никулина. В результате американский суд принял данное ходатайство по причине возможного заражения COVID-19 свидетеля обвинения агента Секретной службы США Ричарда Ла Тулипа.