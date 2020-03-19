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В США перенесли суд по делу программиста Никулина на 13 апреля

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Американское правосудие перенесло разбирательство по делу российского гражданина Евгения Никулина на 13 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Это следует из сообщения на сайте суда Сан-Франциско.

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Судебный процесс по делу о незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества, в котором подозревается россиянин, был открыт в понедельник 9 марта. Судья уже тогда обратил повышенное внимание на обеспечение мер безопасности в связи с коронавирусом, предварительно выведя нескольких человек из зала суда, демонстрирующих признаки простудных заболеваний.

17 марта адвокаты подсудимого попросили перенести сроки проведения заседания из-за ослабленного иммунитета Никулина. В результате американский суд принял данное ходатайство по причине возможного заражения COVID-19 свидетеля обвинения агента Секретной службы США Ричарда Ла Тулипа, передает «РИА Новости».

ФБР обвиняет Никулина в кибератаках на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring и на частные компьютеры, совершенные в 2012 году. 5 октября 2016 года он был задержан в Праге в результате спецоперации местной полиции и американских спецслужб. В марте 2018 года Чехия экстрадировала Никулина в США. Позднее сообщалось, что чешский конституционный суд отменил это решение задним числом.

6 марта российская компания в области кибербезопасности Group-IB назвала бездоказательными обвинения в адрес программиста Никиты Кислицина, которого США подозревают в торговле украденными данными.

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