Захарова прокомментировала визит Меркель к Навальному

Россия оценивает визит канцлера Германии Ангелы Меркель к российскому блогеру Алексею Навальному как попытку политизации вопроса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 29 сентября.

«Другую оценку сложно, честно говоря, дать», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

«Всё, что происходит, говорит о том, что речи не идет о том, чтобы найти истину», — отметила дипломат. Она заявила, что вот уже на третий запрос российской прокуратуры, направленный в Германию, следует один и тот же ответ — сообщение через СМИ, что вопрос получен. Берлин ведет «бесконечную игру в пятнашки» и отказывается от официальных контактов, заявила Захарова.

О том, что Меркель навещала россиянина в период его лечения, сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на источники 28 сентября. Утверждалось, что визит был строго секретным, его подробности не приводились.

Факт визита позднее подтвердили как сам Навальный, так и правительство Германии. При этом блогер отметил, что это была не секретная встреча, а скорее частная беседа с ним и его семьей. В бундестаге же подчеркнули, что разговор с россиянином был частной инициативой Меркель, а о подобных мероприятиях власти официально не уведомляют.

Ранее Меркель называла Навального жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». В правительстве Германии также заявляли, что россиянина якобы отравили веществом из этой группы, однако никаких доказательств приведено не было.

В российском МИДе подобные заявления Берлина сочли очередной информационной кампанией против России, отметив, что обвинения не подкреплены фактами. Кроме того, Германия не отвечает на официальные запросы РФ, требуя при этом от Москвы неких материалов для расследования. В ведомстве пригрозили, что дальнейшее молчание Берлина будет расценено как провокация и отказ в установлении истины в рамках объективного расследования.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику Charite в Берлине.

Там у россиянина «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.