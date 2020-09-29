Автоэксперт оценил идею внести запрет на летние шины зимой

В настоящее время регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» уже предусматривает запрет на летние шины зимой и наоборот, рассказал «Известиям», руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов во вторник, 29 сентября.

Ранее в этот день сообщалось, что в МВД предложили ввести штраф для водителей за езду на летней резине зимой и на шипованной — летом.

«Предлагаемые МВД поправки просто приведут в соответствие ПДД с регламентом», — сказал автоэксперт.

При этом появится возможность контролировать и наказывать «забывчивых» автовладельцев, что должно положительно сказаться на безопасности, поскольку летняя резина в зимний период представляет реальную опасность, добавил Едрышов.

По его словам, зимняя резина, эксплуатируемая в летних условиях, существенно увеличивает тормозной путь.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что за девять месяцев 2020 года в Москве произошло 5536 ДТП, в которых погибли 255 человек.

При этом с января по август на МКАД погибли 53 человека, на Калужским шоссе — 10 человек, на Кутузовском проспекте — 5 человек.