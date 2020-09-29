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В ГИБДД назвали три самые «смертельные» трассы Москвы

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Столичная Госавтоинспекция причислила МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект к самым аварийно опасным магистралям по количеству погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Об этом 29 сентября сообщает «РИА Новости».

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«Мы провели определенные изыскания в части определения наиболее аварийно опасных магистралей в городе Москве. У нас большая часть погибших дает Московская кольцевая автодорога», — заявил врио начальника УГИБДД ГУМВД по Москве Алексей Диокин.

Так, с января по август 2020 года на МКАД погибли 53 человека, на Калужским шоссе — 10 человек, на Кутузовском проспекте — 5 человек.

Отмечается, что всего за девять месяцев 2020 года в Москве произошло 5536 ДТП, в которых погибли 255 человек.

8 июля сообщалось, что в Москве для повышения безопасности движения изменят разметку на регулируемых пешеходных переходах. На зебрах со светофорами уберут желтые полосы и оставят только белые.

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