С человечком и без молоточка: какие нововведения ждут автомобилистов

В некоторых тоннелях теперь можно перестраиваться, а ездить по парковочным карманам запрещено. Все выделенные полосы оставляют только такси и общественному транспорту, а обычным автомобилистам заезжать на них нельзя даже ночью и по выходным. Кроме того, в Москве меняют дорожные знаки и ставят необычные светофоры. В нововведениях, к которым еще предстоит привыкнуть автомобилистам, разбирались «Известия».

Секция белых ходоков

В Москве стали появляться новые светофоры, оснащенные секцией с белым человечком. Она напоминает тем, кто поворачивает направо на зеленую стрелку, о необходимости пропустить пешехода.

Нововведение призвано сэкономить время ожидания «зеленого» для всех, разрешая одновременное движения и пешеходов, и машин. Как пояснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), для пешеходов, совершающих переход, зеленый сигнал будет загораться на несколько секунд раньше, чем водителям, и, согласно прогнозу, совмещение фаз сократит время ожидания для пешеходов и велосипедистов на 40%, но при этом пропускная способность улиц вырастет на 30%.

«Когда-то в ГИБДД решили, что если развести потоки, то и проблем не будет. На практике это обернулось долгим ожиданием на светофоре для всех участников дорожного движения. Транспортные задержки увеличились, а пешеходы стали бегать на красный. И если водителей еще как-то можно администрировать, то пешеходов бесполезно», — поделился с «Известиями» руководитель «Пробок.нет» Александр Шумский. По его словам, такая секция может применяться на перекрестках, где направо поворачивает 120 машин в час и проходит не более 600 пешеходов. Он уточнил, что по факту в Москве таких перекрестков очень мало. Сейчас светофоры с белым человечком работают на восьми столичных перекрестках.

С человечком и без молоточка Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ЦОДД

Напомним, поворот машины в обе стороны с одновременным проходом пешеходов был разрешен до 28 февраля 2014 года.

«Все жили нормально в совмещенных фазах, когда для автомобиля горит зеленый, для пешеходов тоже горит зеленый и правый поворот осуществляется по принципу «уступи дорогу». То есть поворачиваешь и уступаешь дорогу пешеходам и едешь дальше. Но нашлись люди, которые, поворачивая направо, сбивали пешеходов. Основываясь на этих частных случаях, было внесено в ГОСТ такое императивное требование, как запрет совмещения фазы перехода дороги для пешеходов и правого поворота для машин, что, естественно, увеличило время ожидания разрешающего сигнала светофора», — поделился с «Известиями» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Парковаться можно, ездить нельзя

Водителям теперь нельзя двигаться по парковочной разметке — за этим начали следить камеры, сообщает Telegram-канал департамента транспорта. Дело в том, что водители зачастую пытаются объехать основной поток через пустой парковочный карман. Они вклиниваются в ряд, создавая помехи и опасные ситуации.

Пока камера следит за машинами только на одном проблемном участке, на улице Косыгина. Штраф за нарушение в настоящее время составляет 500 рублей.

В тоннелях можно перестраиваться, но не во всех

В двух десятках столичных тоннелей нанесли прерывистую разметку. Теперь в них можно безопасно перестраиваться перед съездом, а не занимать нужный ряд еще до въезда, как раньше. По словам руководителя проекта «Пробок.нет» Александра Шумского, участвовавшего вместе с ЦОДД в этом проекте, были выбраны тоннели неглубокого залегания, у которых нет сложной геометрии. Также критериями отбора были хорошее освещение и низкая аварийность.

С человечком и без молоточка «» Фото: агентство городских новостей «Москва»

«Лефортовский тоннель не подошел бы. Он очень длинный, со сложными радиусами поворота, водитель будто бы чувствует, что машина наклоняется влево-вправо по ходу движения. Если при этом еще и перестроиться, результат будет не очень приятный. А в тоннелях Садового кольца такого эффекта нет», — рассказал Александр Шумский. По его словам, в следующем году список может пополниться еще 10–15 тоннелями.

Ждите новый штраф за выделенку

Выделенные полосы лишаются знаков с «молоточками» и переходят на круглосуточный режим без выходных. Однако санкции пока не вступили в силу.

«Единый режим работы выделенок, в том числе в ночное время суток, нужен для того, чтобы устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов. Об этом не раз говорили сами водители», — прокомментировали нововведение в пресс-службе дептранса. Теперь в утренние и вечерние часы пик общественный транспорт должен поехать без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках.

Александр Шумский считает, что неправильно штрафовать водителей ночью на выделенной полосе, когда они не создают помех для общественного транспорта. В то же время определить временные границы, во время которых автомобилисты не будут получать штрафы, сложно.

«На многих магистралях уже в 5:30 могут собираться достаточно большие дорожные заторы. Да и любое обозначение по времени вызывает вопросы: вот в 1:59 я еще получу штраф, а в 2:00 нет?» — рассказал он.

Водителям уже нужно привыкать к тому, что вскоре за проезд по выделенкам ночью и в воскресенье будут штрафовать на 3 тыс. рублей. В ГИБДД заявили, что водителей о введении санкций предупредят заранее.

Платные магистрали лишат шлагбаумов

Еще одно нововведение платных дорог. До конца года за неоплаченный проезд по ним начнут штрафовать, водителей легковых автомобилей на 2 тыс., грузовых — на 5 тыс. рублей.

С человечком и без молоточка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Это позволит внедрить новый формат проезда по платным магистралям — free flow («Свободный поток»), без шлагбаумов. Впервые такая система появится на ЦКАД, которая сейчас строится в Подмосковье. Оплата будет производиться посредством транспондеров T-pass, которые будут привязаны не к конкретному автомобилю, а к счету водителя. Причем всё должно работать и на высоких скоростях, тормозить перед специальной рамкой не нужно.

«Согласно законопроекту, мы даем пять дней на оплату проезда, это и есть система постоплаты. Далее человека уведомляют о нарушении, и еще ему дается возможность в течение 60 дней оплатить проезд без штрафа. Если человек этого не сделал, ему придется оплачивать и штраф, и проезд по платной дороге», —рассказал в эфире «Радио Автодор» Игорь Козубенко. ЦКАД планируют открыть в конце октября. Ближе к этому времени появится информация и о тарифах.

Без рамок

В Москве начали отказываться от флуоресцентных рамок вокруг дорожных знаков. По мнению ЦОДД, на хорошо освещенных дорогах вроде Тверской и Нового Арбата такая окантовка не нужна. Что касается таких важных знаков, как «Дети» и «Объезд препятствия», то для них всё останется по-прежнему.

Согласно исследованиям ЦОДД, повсеместное использование желтых рамок приводит к тому, что водители просто перестают обращать внимание на них. Кроме того, упразднение окантовки сделает городские пейзажи чище и приведет к очищению от информационного шума.

С человечком и без молоточка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Получить права будет сложнее

Все эти новшества придется выучить и тем, кто сейчас сдает на права. Впрочем, для них экзамен в ГИБДД и так станет сложнее. С 21 апреля проверка навыков будет проводиться сразу в городе, без предварительного экзамена на закрытой площадке. Нововведение по понятным причинам не коснется мототехники.

«Наши автошколы за это выступали много лет. Писали предложения, приводили в пример Европу и другие страны. И наконец площадку отменили. Как это повлияет на аварийность — зависит от экзаменатора, он же находится на дублирующей педали», — поделилась с «Известиями» президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. Она уверена, что нововведение однозначно повысит качество подготовки будущих водителей.

При этом учеников больше не будут водить по городским маршрутам — они будут знать лишь список улиц и территорий, где они должны будут проехаться с экзаменатором.

«Это сделано для того, чтобы не натаскивали учеников по одним и тем же маршрутам. Чтобы они были готовы к любым дорожным условиям и неожиданным ситуациям», — отметила Зайцева.