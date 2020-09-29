В России появятся новые штрафы для автомобилистов

В МВД разработали поправки к Правилам дорожного движения, предусматривающие новые штрафы для автомобилистов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 28 сентября.

Так, предлагается ввести штраф для водителей за езду на летней резине зимой и на шипованной — летом. Кроме того, МВД предлагает ввести санкции за установку шипованных шин только на одну ось.

Кроме того, нарушениями будут считаться установка в фары нештатных ксеноновых ламп, деформация или трещины в элементах рулевого управления, а также коррозия на деталях тормозной системы, которая может нарушить ее герметичность.

8 сентября сообщалось, что в Москве с начала 2020 года по вине пьяных водителей произошло 167 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

По данным ведомства, в таких ДТП погибли 26 человек. Еще 200 получили ранения разной степени тяжести. В департаменте призвали не садиться за руль пьяными.