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В России появятся новые штрафы для автомобилистов

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В МВД разработали поправки к Правилам дорожного движения, предусматривающие новые штрафы для автомобилистов. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 28 сентября.

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Так, предлагается ввести штраф для водителей за езду на летней резине зимой и на шипованной — летом. Кроме того, МВД предлагает ввести санкции за установку шипованных шин только на одну ось.

Кроме того, нарушениями будут считаться установка в фары нештатных ксеноновых ламп, деформация или трещины в элементах рулевого управления, а также коррозия на деталях тормозной системы, которая может нарушить ее герметичность.

8 сентября сообщалось, что в Москве с начала 2020 года по вине пьяных водителей произошло 167 дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

По данным ведомства, в таких ДТП погибли 26 человек. Еще 200 получили ранения разной степени тяжести. В департаменте призвали не садиться за руль пьяными.

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