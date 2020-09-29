Кремль прокомментировал заявление Шахназарова по Карабаху

В Кремле уважают право режиссера Карена Шахназарова на собственное мнение о происходящем в Карабахе, однако Россия должна занять взвешенную и обдуманную позицию по этому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Карен Шахназаров — очень уважаемый человек с огромным авторитетом, талант. Вместе с этим активный общественный деятель, он имеет право на свою позицию», — подчеркнул Песков.

Российская Федерация, как и другие сопредседатели ОДКБ, обязана иметь позицию, «лишенную какого-либо авантюризма», отметил кремлевский спикер. Только это дает Москве право действительно эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании конфликта, считает он.

Москва контактирует и с Ереваном, и с Баку, и с Анкарой и тщательно анализирует всю получаемую информацию для принятия дальнейших шагов по линии ОДКБ, заявил Песков.

28 сентября Шахназаров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» (канал «Россия 1») заявил, что за конфликтом в Карабахе стоит Турция. Россия, по его мнению, должна четко определиться с позицией и решить, кого она поддерживает.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Ереван в свою очередь обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Президент Азербайджана объявил частичную мобилизацию.

По данным Армении, на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Анкаре отметили, что не видят пока оснований отправлять в Карабах своих военных. Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил поддержку своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Он также заявил, что пришло время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».