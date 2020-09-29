Прокурор ходатайствовал о смягчении обвинения Шамсутдинову

Представитель прокуратуры во время заседания по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который в 2019 году устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, ходатайствовал о незначительном смягчении обвинения, сообщил во вторник, 29 сентября, адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

«Прокурор заявил ходатайство о смягчении обвинения. Есть некоторые телесные повреждения, которые Шамсутдинов якобы причинил потерпевшим, [но] они, по мнению прокурора, были причинены до известных событий. Но это незначительное смягчение обвинения», — приводит его слова ТАСС.

Нагиев отметил, что защита ходатайствовала об исключении некоторых доказательств, а также попросила приобщить рецензии Саратовской юридической академии на заключение судебно-психиатрической экспертизы.

23 сентября Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.

25 октября 2019 года в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Горный Улетовского района Забайкальского края Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, двое получили ранения. Подозреваемого задержали сразу после инцидента.

В тот же день в Минобороны сообщили, что 20-летний рядовой устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. 28 октября срочнику предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.

В декабре 2019 года Шамсутдинова и еще нескольких солдат признали потерпевшими в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. В том же месяце рядовой написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В марте 2020 года сослуживца Шамсутдинова Руслана Мухатова признали виновным в издевательствах над ним и приговорили к двум годам условно и денежному штрафу.