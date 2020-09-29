Организатор подтвердил выявление у Башмета коронавируса

В пресс-службе Русского концертного агентства «Известиям» подтвердили выявление коронавируса у дирижера Юрия Башмета, артист не сможет отправиться в турне с Всероссийским юношеским симфоническим оркестром.

«На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой», — рассказали в продюсерской компании.

В ходе турне Башмета заменит Фредди Кадена (Эквадор).

О госпитализации дирижера с коронавирусом стало известно ранее в этот день. У Башмета наблюдается одышка, врачи диагностировали пневмонию. Состояние народного артиста СССР оценивается как средней тяжести, вместе с ним в больницу поместили его супругу Наталью.