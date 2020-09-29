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Юрия Башмета госпитализировали с коронавирусом

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Народного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета госпитализировали в Москве с коронавирусом. Вместе с ним в больницу забрали и его супругу Наталью, сообщается 29 сентября.

Как пишет Telegram-канал сайта kp.ru, у артиста наблюдается одышка, врачи диагностировали у него пневмонию. Состояние Башмета оценивается как средней тяжести.

20 сентября певица Рита Дакота сообщила, что застряла в Турции из-за положительного теста на коронавирус. Артистка заявила, что уже болела COVID-19, а значит ее тест не может оказаться положительным. Тем не менее турецкие власти принудительно посадили девушку на карантин.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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