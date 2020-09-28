Макрон отметил важность стратегического диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в Вильнюсе с литовским коллегой Гитанасом Науседой в понедельник, 28 сентября, подчеркнул необходимость продолжения стратегического диалога с Россией.

«В ходе визита, естественно, мы затронем вопросы двусторонней повестки дня. У меня была возможность объяснить моему литовскому коллеге смысл инициативы Франции по развитию диалога с Россией», — приводит его слова портал zonebourse.

Как отметил французский лидер, одним из элементов этой инициативы является «прозрачный, стратегический диалог без наивности, без уступок с Россией, которая является соседней державой».

Ранее в понедельник официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь анонсировал встречу Макрона с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Литве в случае ее запроса.

27 сентября Макрон прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Происходящее в республике он назвал кризисом власти, добавив, что «[президент страны Александр] Лукашенко должен уйти».

Французский лидер выразил восхищение белорусскими демонстрантами и заявил, что Россия должна подтолкнуть Лукашенко «к уважению избирательного права народа и освобождению политических заключенных».

Лукашенко в свою очередь заявил, что не увидел логики в призыве Макрона покинуть пост, и посоветовал французскому коллеге заниматься внутренними делами своей страны. Кроме того, белорусский лидер отметил, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты».