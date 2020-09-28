Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Три спутника «Гонец-М» впервые запустили на ракете «Союз-2.1б»
Мир
Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель»
Мир
Аналитики рассказали о снижении стоимости нефти Urals в Европе
Общество
Умер бывший личный фотограф Брежнева
Общество
Раскаявшийся Ефремов пожаловался суду на давление Пашаева
Сюжет:

Макрон встретится с Тихановской в случае ее запроса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской во время своего визита в Вильнюс, если она сделает запрос о встрече. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Непризнание в любви: вернутся ли белорусские протесты к острой фазе
Евросоюз продолжает политическое давление на Александра Лукашенко

«Если Светлана Тихановская попросит о встрече, президент республики встретится с ней в ходе своего визита», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter Елисейского дворца.

По словам Атталя, визит французского лидера в Литву запланирован на понедельник, во вторник состоится его приезд в Латвию.

27 сентября Макрон прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Происходящее в республике он назвал кризисом власти, добавив, что «[президент страны Александр] Лукашенко должен уйти».

Французский лидер выразил восхищение белорусскими демонстрантами и заявил, что Россия должна подтолкнуть Лукашенко «к уважению избирательного права народа и освобождению политических заключенных».

Лукашенко в свою очередь заявил, что не увидел логики в призыве Макрона покинуть пост, и посоветовал французскому коллеге заниматься внутренними делами своей страны. Кроме того, белорусский лидер отметил, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Однако власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020