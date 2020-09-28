Макрон встретится с Тихановской в случае ее запроса

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской во время своего визита в Вильнюс, если она сделает запрос о встрече. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

«Если Светлана Тихановская попросит о встрече, президент республики встретится с ней в ходе своего визита», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter Елисейского дворца.

По словам Атталя, визит французского лидера в Литву запланирован на понедельник, во вторник состоится его приезд в Латвию.

27 сентября Макрон прокомментировал ситуацию в Белоруссии. Происходящее в республике он назвал кризисом власти, добавив, что «[президент страны Александр] Лукашенко должен уйти».

Французский лидер выразил восхищение белорусскими демонстрантами и заявил, что Россия должна подтолкнуть Лукашенко «к уважению избирательного права народа и освобождению политических заключенных».

Лукашенко в свою очередь заявил, что не увидел логики в призыве Макрона покинуть пост, и посоветовал французскому коллеге заниматься внутренними делами своей страны. Кроме того, белорусский лидер отметил, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Однако власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.