Басманный суд рассмотрит иск об изъятии имущества экс-сенатора Арашукова

Верховный суд России постановил рассмотреть в Басманном суде Москвы иск об обращении в доход государства имущества, принадлежащего бывшему сенатору Рауфу Арашукову и членам его семьи. Об этом в понедельник, 28 сентября, передает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры РФ.

«Изменить территориальную подсудность, направить иск на рассмотрение в Басманный суд Москвы», — приводит агентство слова судьи.

Ранее иск должен был рассматриваться в Хабезском районном суде Карачаево-Черкесской Республики.

28 июля Генпрокуратура предъявила Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства

Сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. Тогда же в Санкт-Петербурге был задержан его отец Рауль Арашуков. По версии следствия, он причастен к хищениям газа у компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

В октябре 2019 года полиция задержала двоюродного брата экс-сенатора Беслана и брата супруги его отца Ахмеда Коцбу, занимающего должность замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь». В декабре следствие задержало еще четырех фигурантов по делу Арашуковых.

В апреле 2020 года следствие добавило Арашукову еще три эпизода: речь идет о двух преступлениях по ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий») и ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Постановлением судьи Московского городского суда от 21 апреля арест был продлен до 24 июля. 22 мая 2020 года первый апелляционный суд отменил это решение Мосгорсуда.