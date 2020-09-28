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Оппозиция прокомментировала отъезд Алексиевич за границу

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Отъезд члена президиума белорусского координационного совета оппозиции Светланы Алексиевич за границу не связан с уголовным делом в отношении организации, сообщает портал TUT.by 28 сентября.

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По словам помощницы Алексиевич Татьяны Тюриной, писательница поехала по своим личным и литературным делам.

«Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Всё зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия», — пояснила она.

Тюрина уточнила, что Алексиевич посетит книжную ярмарку в Швеции, на Сицилии ей вручат награду.

«Она выехала на лечение. Отъезд был запланирован давно, но переносился в связи с коронавирусной ситуацией в некоторых странах ЕС», — передает сообщение пресс-службы совета оппозиции «Интерфакс».

По данным портала TUT.by, из семи членов президиума координационного совета пятеро задержаны, на свободе остались лишь Светлана Алексиевич и член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Ранее, 9 сентября, стало известно, что в доме Алексиевич собрались послы нескольких стран Европы, чтобы защитить ее от возможного ареста. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в тот день утверждала, что силовики пытались войти в подъезд многоквартирного дома, где живет писательница, но их не впустили.

Создание координационного совета оппозиции для передачи власти в Белоруссии инициировала бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, которая позже уехала в Литву.

Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту создания совета. По словам президента страны Александра Лукашенко, создание альтернативных органов власти в стране недопустимо и будет караться по закону.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами выборов начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, которые продолжаются до сих пор.

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