Возбуждено дело по факту гибели ребенка в аварии в Приморье

Прокуратура Приморского края поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП в районе бухты Руднева за Фокино, в котором погиб ребенок.

«Накануне на автодороге Артем – Находка – порт Восточный произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого две девочки попали под колеса грузовика. Установлено, что группа людей, включая несовершеннолетних, перебегала проезжую часть. Водитель легковой автомашины остановился, чтобы пропустить пешеходов. Мужчина, находящийся за рулем грузовой автомашины, не смог избежать наезда на пешеходов. В результате аварии погибла одна девочка, вторая госпитализирована», — уточнили специалисты.

По данным УМВД, водитель грузовика, чтобы избежать наезда, резко вырулил налево, выехал на встречную полосу, но всё равно задел двоих детей, передает ИА PrimaMedia.

Ранее Максиму Резунову, сыну бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова, предъявили обвинение после смертельного ДТП с его участием. Об этом сообщили в региональном управлении СК 25 сентября. Предварительным следствием установлено, что Резунов-младший находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Авария произошла в Брянске в ночь на 18 сентября.