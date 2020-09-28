Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ВОЗ отметили снижение смертности из-за коронавируса в мире
Мир
Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель»
Экономика
Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля
Мир
Тихановская выразила желание встретиться с Макроном
Общество
Пассажиров в Подмосковье оштрафовали на 10 млн рублей за отсутствие масок

Возбуждено дело по факту гибели ребенка в аварии в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Приморского края поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП в районе бухты Руднева за Фокино, в котором погиб ребенок.

«Накануне на автодороге Артем – Находка – порт Восточный произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого две девочки попали под колеса грузовика. Установлено, что группа людей, включая несовершеннолетних, перебегала проезжую часть. Водитель легковой автомашины остановился, чтобы пропустить пешеходов. Мужчина, находящийся за рулем грузовой автомашины, не смог избежать наезда на пешеходов. В результате аварии погибла одна девочка, вторая госпитализирована», — уточнили специалисты.

По данным УМВД, водитель грузовика, чтобы избежать наезда, резко вырулил налево, выехал на встречную полосу, но всё равно задел двоих детей, передает ИА PrimaMedia.

Ранее Максиму Резунову, сыну бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова, предъявили обвинение после смертельного ДТП с его участием. Об этом сообщили в региональном управлении СК 25 сентября. Предварительным следствием установлено, что Резунов-младший находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Авария произошла в Брянске в ночь на 18 сентября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020