Сыну бывшего вице-губернатора Брянской области предъявили обвинение по делу о ДТП

Максиму Резунову, сыну бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова, предъявили обвинение после смертельного ДТП с его участием. Об этом сообщили в региональном управлении СК 25 сентября.

Предварительным следствием установлено, что Резунов-младший находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом же говорили и очевидцы.

«На основании собранных доказательств водителю автомобиля Volkswagen Touareg предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — сказано в сообщении ведомства.

Авария произошла в Брянске в ночь на 18 сентября. Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 33-летний Максим Резунов, въехал в стоящий перед ним автомобиль Toyota Will, после чего машину отбросило на двигавшийся по «встречке» автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате водитель Toyota Will погиб, пассажирка Mitsubishi Lancer получила перелом костей носа.

Известно, что накануне аварии Максима Резунова лишили водительских прав, а после ДТП он отказался от медосвидетельствования.

21 сентября Александр Резунов принял решение оставить пост вице-губернатора, «чтобы никто не говорил, что как-то оказывается давление на следствие».