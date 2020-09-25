Прямой эфир

Сыну бывшего вице-губернатора Брянской области предъявили обвинение по делу о ДТП

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Максиму Резунову, сыну бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова, предъявили обвинение после смертельного ДТП с его участием. Об этом сообщили в региональном управлении СК 25 сентября.

Предварительным следствием установлено, что Резунов-младший находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом же говорили и очевидцы.

«На основании собранных доказательств водителю автомобиля Volkswagen Touareg предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», — сказано в сообщении ведомства.

Авария произошла в Брянске в ночь на 18 сентября. Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 33-летний Максим Резунов, въехал в стоящий перед ним автомобиль Toyota Will, после чего машину отбросило на двигавшийся по «встречке» автомобиль Mitsubishi Lancer. В результате водитель Toyota Will погиб, пассажирка Mitsubishi Lancer получила перелом костей носа.

Известно, что накануне аварии Максима Резунова лишили водительских прав, а после ДТП он отказался от медосвидетельствования.

21 сентября Александр Резунов принял решение оставить пост вице-губернатора, «чтобы никто не говорил, что как-то оказывается давление на следствие».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020