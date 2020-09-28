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В ВОЗ отметили снижение смертности из-за коронавируса в мире

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует снижение числа смертей, вызванных COVID-19. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в опубликованном в понедельник, 28 сентября, интервью ТАСС.

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«Количество случаев растет, но смертность снизилась, меньше людей госпитализируют и (меньше людей) находятся в реанимации», — сказал он.

По словам Клюге, пока нельзя связывать это с мутацией вируса, так как об этом нет достаточных данных. Одной из причин снижения смертности может быть то, что пожилые люди теперь лучше знают, как нужно защищаться от инфекции.

При этом представитель ВОЗ отметил, что зимой ситуация может измениться.

«И еще один важный урок, которому мы можем научиться у России, — это охват вакцинацией от гриппа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказали мне, что по распоряжению президента планируется вакцинировать от гриппа 60% населения и порядка 13% уже привились. Мы думаем о коронавирусе, но давайте подумаем о вакцинах, которые у нас уже есть: от пневмококковой инфекции, от гриппа. Когда я вернусь в Копенгаген, то сделаю прививку от гриппа», — подчеркнул он.

25 сентября директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан допустил, что от COVID-19 погибнет до 2 млн человек, прежде чем вакцина от вируса станет массово доступной.

Президент России Владимир Путин 22 сентября сообщил, что страна готова продолжать взаимодействие со всеми государствами и международными структурами, а также делиться наработками, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

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