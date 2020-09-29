Сердце Азии: такая разная узбекская чайхана

Чайхана для узбека — это гораздо больше, чем место где можно съесть ароматного плова и запить его обжигающим чаем. Это клуб, агентство новостей, биржа труда и многое другое. Узбекские чайханы и их жизнь —в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Некогда чайхана была строго мужским развлечением, но сегодня посидеть за дастарханом приходят и женщины с детьми
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Чайхана чаще всего — семейный бизнес, поэтому «вкусно, как у бабушки» здесь обычно вовсе не рекламная уловка
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Лучшие чайханы Ташкента могут поспорить по элегантности со многими европейскими ресторанами
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Сервировка на западный манер выдает стремление понравиться туристам, все чаще посещающим эту среднеазиатскую страну
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Своя чайхана, как правило, есть в каждой махалле (квартале)
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Еще недавно алкоголь в чайхане было невозможно себе представить, но сегодня приходится идти навстречу желаниям клиентов
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Если раньше в чайхане сидели, как и принято на Востоке, прямо на полу, то сегодня все чаще в стенах заведений можно встретить и привычные европейцам стулья
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Еда в чайхане гораздо вкуснее и в разы дешевле, чем в новомодных заведениях
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Знаменитая бухарская "чойхонаи банги" когда-то была местом, где собирались представители городского дна. Сегодня это вполне респектабельное заведение, но с соответствующим его истории колоритом
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
В любой уважающей себя чайхане вам предложат узбекский плов, самсу, шурпу, чучвару, манты, лагман, шашлык, дымляму, кавурдак, маставу, казан-кебаб и прочие традиционные блюда местной кухни
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Конечно, никакое застолье не обойдется без горячих ароматных лепешек-«нон» прямо из тандыра
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Заваривать чай — занятие ответственное и требующее особого умения
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Многие чайханы, сохранив традиционное меню, сменили интерьер на более европейский
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Для многих молодых узбеков трудовой путь начинается именно в зале чайханы
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Обслуживают посетителей, как и прежде, в основном мужчины, а вот наведение чистоты остается заботой хозяйки
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Даже самая затрапезная столовая сохраняет исконное узбекское гостеприимство
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Чайханы побогаче напоминают вечером волшебные дворцы из «Сказок 1001 ночи»
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Кое-где можно столкнуться и с настоящими дизайнерскими изысками
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
А в других местах придется ежиться от холода в хлипкой полотняной палатке
На весь экран
Фото: Анзор Бухарский
Впрочем, гостеприимство, отменный плов и чудесный чай будут ждать гостя в любой чайхане
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.