Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание TikTok

Суд в США временно заблокировал вступление в силу решения американских властей об удалении приложения социальной сети TikTok из магазинов Google и Apple. Об этом сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на документ в электронной базе суда столичного округа Колумбия в воскресенье, 27 сентября.

Отмечается, что судья Карл Николс удовлетворил просьбу владельцев TikTok о введении временного судебного запрета на вступление в силу решения о запрете на скачивание приложения, но при этом пока отклонил прошение о введении аналогичного запрета относительно решения властей об ограничении работы соцсети в стране с 12 ноября.

Изначально запрет должен был вступить в силу с 20 сентября. Однако 19 сентября Трамп одобрил покупку американского сегмента китайского приложения TikTok. По его словам, после этого правительство страны выделит $5 млрд на образовательные проекты. После этого Минторг на неделю отложил вступление в силу запрета на скачивание приложения.

При этом 21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобрит сделку по продаже американского сегмента китайской социальной сети TikTok компаниям Oracle и Walmart, если они не получат над ним полного контроля.

13 сентября стало известно, что компания ByteDance, владеющая TikTok, отклонила предложение Microsoft о покупке американского сегмента сервиса. Ранее в тот же день она объявила, что не станет продавать США алгоритм, лежащий в основе приложения TikTok, и уже уведомила американские власти и потенциальных покупателей о своем решении.

После этого министерство торговли США запретило распространять китайские приложения WeChat и TikTok на территории страны с 20 сентября.

6 августа Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой», якобы исходящей от китайских приложений TikTok и WeChat. Позже он потребовал продать до 15 сентября сервис TikTok американской компании, иначе он будет запрещен на территории США.