Пострадавшим при обрушении перехода в Ступино выплатят компенсации

Пострадавшим при обрушении перехода на предприятии в подмосковном городе Ступино выплатят компенсации в размере месячной заработной платы. Об этом 27 сентября сообщила Назгуль Сатаркулова, пресс-секретарь государственной службы миграции при правительстве Киргизии, гражданами которой являются все потерпевшие.

По словам Сатаркуловой, после инцидента представитель госслужбы миграции встретился с директором по подбору персонала и коммуникации компании FM Logistic, на территории которой произошел инцидент. Стороны договорились о сумме компенсации и оказании медицинской помощи потерпевшим в полном объеме.

Также представитель госслужбы миграции обсудил с главврачом Ступинской центральной клинической больницы состояние пострадавших и возможность оказания содействия в оформлении необходимых документов, пишет «РИА Новости».

Известно, что в данное медучреждение были доставлены 32 потерпевших. По словам Сатаркуловой, двое из них находятся в тяжелом состоянии с переломом основания черепа, их вывезут санавиацией в Раменское и Солнечногорск.

Всего пострадал 51 человек. Помимо Ступинской больницы, потерпевших приняли медучреждения Домодедова, Чехова, Серпухова, Каширы, Подольска, Коломны, Солнечногорска и Красногорска. По данным подмосковного минздрава, состояние шести госпитализированных оценивается как тяжелое.

Об обрушении надземного пешеходного перехода на территории компании FM Logistic стало известно ранее в этот день. Причиной падения металлического перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Расследованием дела будет заниматься центральный аппарат СК РФ.