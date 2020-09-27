Шесть человек пострадали при обрушении надземного перехода в Подмосковье

В подмосковном городе Ступино в результате обрушения надземного пешеходного перехода пострадали шесть человек. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщили «Известиям» в ГУ МЧС по Московской области.

«Московская область, городской округ Ступино, деревня Сидорово, на территории компании FM Logistic произошло обрушение надземного пешеходного перехода. Пострадало шесть человек, погибших нет», — указали спасатели.

Отмечается, что на место происшествия были направлены силы и средства МЧС.

Рано утром 2 сентября на 254-м км автодороги «Иртыш» в пригороде Кургана обрушился надземный пешеходный переход. Водитель грузового автомобиля Volvo при движении со стороны Челябинска по собственной неосторожности нажал на кнопку подъема кузова. В результате он задел наземный пешеходный переход, что привело к обрушению конструкции. Пострадавших не было.