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После обрушения перехода на производстве в Подмосковье возбуждено уголовное дело

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По факту обрушения перехода на предприятии в подмосковном городе Ступино возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 сентября на сайте Следственного комитета России (СК РФ).

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«По результатам проверочных мероприятий принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей)», — говорится в сообщении.

Расследованием дела будет заниматься центральный аппарат СК РФ. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов из центрального аппарата ведомства.

О том, что в Ступино, на территории компании FM Logistic, произошло обрушение надземного пешеходного перехода, стало известно утром в этот же день. Причиной падения металлического перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения.

Как сообщили в управлении МЧС России по Московской области, в результате происшествия пострадал 51 человек.

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