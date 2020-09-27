Пострадавших при обрушении перехода в Ступино доставили в девять больниц

Пострадавшие при обрушении перехода на предприятии в подмосковном городе Ступино госпитализированы в девять больниц. Об этом 27 сентября сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Из 51 пострадавшего 32 госпитализированы в Ступинскую больницу, остальные — в лечебные учреждения Домодедова, Чехова, Серпухова, Каширы, Подольска, Коломны, Солнечногорска и Красногорска», — сообщили агентству.

Для госпитализации некоторых из них был задействован вертолет. Состояние около 20 из них оценивается как тяжелое.

О том, что в Ступино на территории компании FM Logistic произошло обрушение надземного пешеходного перехода, стало известно утром в этот же день. Причиной падения металлического перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения.

Как сообщили в управлении МЧС России по Московской области, в результате происшествия пострадал 51 человек.