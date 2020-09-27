Более 50 человек пострадали при обрушении перехода в Ступино

До 51 человека увеличилось число пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном городе Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«По состоянию на 13:00 мск пострадал 51 человек», — говорится в сообщении.

По словам представителя МЧС, некоторые из раненых обратились к медикам самостоятельно. Пострадавшие находятся в разных больницах, добавил он.

Ранее в воскресенье сообщалось о 39 пострадавших.

О том, что в Ступино на территории компании FM Logistic произошло обрушение надземного пешеходного перехода, стало известно утром в этот же день. Причиной падения металлического перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения.

На месте происшествия работают силы и средства МЧС России, бригады скорой помощи и сотрудники территориального центра Медицины катастроф.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту произошедшего.