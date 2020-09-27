Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Минске во избежание ЧП ограничат движение транспорта в воскресенье
Мир
Армения заявила о готовности применить Су-30СМ против Азербайджана
Общество
Глава РАН призвал усилить ответственность за несоблюдение ограничений по COVID-19
Спорт
Гонку «Формулы-2» в Сочи остановили из-за серьезной аварии
Происшествия
Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино выросло до 39

Более 50 человек пострадали при обрушении перехода в Ступино

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До 51 человека увеличилось число пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном городе Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Дорога под землю: что происходит с бомбоубежищами в мирное время
Защитные сооружения скрываются в обычных гаражах и помещениях бытового обслуживания, а состояние их часто неудовлетворительное

«По состоянию на 13:00 мск пострадал 51 человек», — говорится в сообщении.

По словам представителя МЧС, некоторые из раненых обратились к медикам самостоятельно. Пострадавшие находятся в разных больницах, добавил он.

Ранее в воскресенье сообщалось о 39 пострадавших.

О том, что в Ступино на территории компании FM Logistic произошло обрушение надземного пешеходного перехода, стало известно утром в этот же день. Причиной падения металлического перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения.

На месте происшествия работают силы и средства МЧС России, бригады скорой помощи и сотрудники территориального центра Медицины катастроф.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту произошедшего.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020