Стали известны обстоятельства спасения курсанта при крушении Ан-26

Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский выжил при крушении Ан-26 под Харьковом за счет того, что его при пожаре прикрыло частью самолета. Об этом 27 сентября рассказал председатель областной администрации Алексей Кучер.

«Он находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета, частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его», — рассказал он агентству УНН.

Кучер добавил, что с курсантом уже общались следователи государственного бюро расследований.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, среди них сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Еще один человек, находившийся на борту самолета, — курсант Золочевский сейчас в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины уже закончила работу на месте крушения.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26 и объявил 26 сентября днем ​​траура на Украине по погибшим в авиакатастрофе.