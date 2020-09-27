Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино выросло до 39
Тридцать девять человек пострадали в результате обрушения надземного пешеходного перехода на предприятии в подмосковном Ступине. Об этом сообщили 27 сентября в главке МЧС по Московской области.
«По уточненным данным, в результате обрушения 39 пострадавших», — говорится в сообщении. По словам источника, в основном пострадали граждане Киргизии.
Ранее в воскресенье сообщалось о 30 пострадавших.
О том, что в Ступино на территории компании FM Logistic произошло обрушение надземного пешеходного перехода, стало известно в этот же день. Причиной падения перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения.
На месте происшествия работают силы и средства МЧС России, бригады скорой помощи и сотрудники Территориального центра медицины катастроф.
Прокуратура Московской области начала проверку по факту произошедшего.