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Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30

Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино выросло до 39

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Тридцать девять человек пострадали в результате обрушения надземного пешеходного перехода на предприятии в подмосковном Ступине. Об этом сообщили 27 сентября в главке МЧС по Московской области.

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«По уточненным данным, в результате обрушения 39 пострадавших», — говорится в сообщении. По словам источника, в основном пострадали граждане Киргизии.

Ранее в воскресенье сообщалось о 30 пострадавших.

О том, что в Ступино на территории компании FM Logistic произошло обрушение надземного пешеходного перехода, стало известно в этот же день. Причиной падения перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения.

На месте происшествия работают силы и средства МЧС России, бригады скорой помощи и сотрудники Территориального центра медицины катастроф.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту произошедшего.

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