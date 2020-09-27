Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30

Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступино достигло 30 человек. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области в воскресенье, 27 сентября.

Ранее, в воскресенье, сообщалось о 25 пострадавших, 17 из них были госпитализированы. Трех человек в тяжелом состоянии доставили в больницу на вертолете.

О том, что в Ступино на территории компании FM Logistic произошло обрушение надземного пешеходного перехода, стало известно в этот же день. Причиной падения перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения.

На место происшествия были направлены силы и средства МЧС России, бригады скорой помощи и сотрудники Территориального центра медицины катастроф.

В свою очередь, областная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.