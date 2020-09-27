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Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 13

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Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступино выросло до 13, при этом три человека госпитализированы. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщили «Известиям» в ГУ МЧС по Московской области со ссылкой на данные Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК).

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Спасатели уточнили, что данных о погибших по-прежнему нет. Для ликвидации последствий происшествия задействован вертолет ТЦМК «Ансат».

Прокуратура Московской области начала проверку по факту обрушения перехода.

«Проведение проверки поручено Ступинской городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль», — уточнили в надзорном ведомстве.

О том, что в Ступино на территории компании FM Logistic произошло обрушение надземного пешеходного перехода, стало известно ранее в этот же день. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС России.

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