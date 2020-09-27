Алиев заявил о погибших гражданах в результате обстрела с армянской стороны

В результате артиллерийского обстрела армией Армении позиций азербайджанских военных и гражданского населения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе есть погибшие. Об этом заявил в воскресенье, 27 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Сегодня утром армянские военные с нескольких направлений обстреляли наши населенные пункты, а также наши военные позиции из различного оружия, в том числе из тяжелой артиллерии», — сказал он.

По словам Алиева, погибли как гражданские, так и военные. Военная операция Азербайджана в Карабахе стала ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, добавил он, сообщает 27 сентября Apa.az.

Ранее, в воскресенье, в целях пресечения боевой активности армии Армении в Нагорном Карабахе командование Азербайджанских вооруженных сил решило начать контрнаступательную операцию по всему фронту.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении вооруженных сил Азербайджана на Нагорный Карабах.

В Азербайджане ответили, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелам населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе из минометов и крупнокалиберного оружия.

В феврале 1988 года автономная область Нагорный Карабах объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом.