Отец выжившего при крушении Ан-26 курсанта сам пережил три авиакатастрофы

Отец единственного выжившего при катастрофе Ан-26 курсанта сам пережил три падения самолета. Об этом в субботу, 26 сентября, он сам рассказал украинскому изданию «Сегодня».

«Я падал три раза. То, что сын выжил, — это говорит о том, что он сын своего отца», — сказал Виталий Золочевский.

Мужчина также добавил, что его сын Вячеслав в результате крушения получил лишь ушибы.

«Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга», — пояснил он.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, среди них сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Еще один человек, находившийся на борту самолета, сейчас в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовку его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26. Он также прилетел в Харьковскую область, где навестил в больнице курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего в авиакатастрофе. Состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное.

Зеленский вдобавок к этому объявил 26 сентября днем ​​траура на Украине по погибшим в авиакатастрофе.