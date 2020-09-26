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Власти рассказали о действиях диспетчеров перед катастрофой Ан-26

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Перед крушением военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом приоритет в посадке мог быть отдан другому борту. Об этом 26 сентября в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава областной администрации Алексей Кучер.

«С момента, когда пилот запросил посадку, люди, ответственные за эту посадку, ответили лишь через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. При этом ранее уже было понятно и известно, что один из моторов уже не работал <…> И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами, отдали приоритет именно другому борту», — сказал он.

Кучер добавил, что уже через минуту после этого произошло крушение. По его мнению, следствию сейчас стоит отработать именно эту версию.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, среди них сын депутата горсовета Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Олабина. Еще один человек, находившийся на борту самолета, находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26. Он также прилетел в Харьковскую область, где навестил в больнице курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего в авиакатастрофе. Состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное.

Зеленский вдобавок к этому объявил 26 сентября днем ​​траура на Украине по погибшим в авиакатастрофе.

В свою очередь, Франция выразила готовность предоставить необходимую помощь «своему партнеру» Украине после катастрофы. Представитель французского МИДа выразил соболезнования семьям и родственникам погибших, приводит его слова «РИА Новости».

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