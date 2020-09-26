Стали известны сроки рассмотрения кабмином новых принципов выплат врачам

Обсуждение новых подходов к оказанию медицинской помощи в условиях пандемии и выплатам врачам может пройти в правительстве России на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

«Нам известно о предложении представителей медицинской общественности обсудить новые подходы к организации оказания медицинской помощи и работы медперсонала в условиях пандемии COVID-19, а также совершенствования принципов начисления дополнительных выплат медицинским работникам за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с учетом фактически отработанного времени, на площадке правительства», — сообщили агентству.

Ранее, 14 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией до октября 2020 года.

Отмечается, что государство также продолжит поддерживать сотрудников социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Для них выплаты продлены до середины октября.

Ранее сообщалось, что выплаты работникам социальных учреждений, установленные в период пандемии коронавирусной инфекции, планируют продлить до 15 октября. В частности, выплаты продолжат получать работники домов престарелых и интернатов. Общая сумма выплат при этом увеличится почти на 1,9 млрд рублей, выделенных из резервного фонда правительства. Таким образом, общая сумма выплат превысит 15 млрд рублей.

26 августа вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина продлить на сентябрь стимулирующие выплаты медикам за борьбу с COVID-19. Ранее глава государства поручал правительству до 10 сентября направить средства медицинским организациям на покрытие расходов, связанных с эпидемией коронавируса.

В конце августа правительство России утвердило выделение средств на стимулирующие выплаты медикам, военнослужащим и соцработникам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Премьер-министр страны Михаил Мишустин призвал ускорить перечисление этих средств в регионы, чтобы люди как можно быстрее получили деньги.

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