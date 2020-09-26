Выживший в крушении Ан-26 на Украине курсант рассказал о ЧП

Курсант Вячеслав Золочевский, выживший в результате катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 на Украине, не выпрыгивал из самолета. Об этом 26 сентября заявил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

«Парень рассказал, что происходило. Мы его не нагружали вопросами, просто спросили, чем мы можем помочь. Сказал, что всё происходило как в компьютерной игре», — сказал чиновник украинскому изданию «Общественное».

Курсант рассказал, что в какой-то момент потерял сознание, а когда пришел в себя, ему пришлось тушить огонь на своем коллеге, перед этим покинув обломки самолета. Кучер подчеркнул, что курсант «выжил, находясь в самолете».

Ранее в субботу сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Золочевского в военном госпитале.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области накануне вечером. Известно, что на борту самолета находились 27 человек, в том числе военные летчики и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек. Еще один человек, находившийся на борту самолета, находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническую неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и подготовка его к полету и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Харьковскую область в связи с трагедией в субботу, 26 сентября, а также поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26.