Очевидец рассказал об инциденте с лифтом в московском вузе

В кабине лифта, который, как ранее сообщалось, упал и застрял в одном из столичных вузов, находились 12 человек. Об этом в субботу, 25 сентября, РЕН ТВ рассказал очевидец произошедшего.

По словам собеседника телеканала, в какой-то момент в кабине лифта выключился свет, и находившимся внутри студентам стало не хватать воздуха. Двое из них упали в обморок. При этом один из потерявших сознания студентов, как утверждает очевидец ЧП, страдал сахарным диабетом.

После этого студенты, находившиеся на этаже, на уровне которого застрял лифт, начали выламывать его двери, чтобы помочь своим товарищам. Молодой человек подчеркнул, что в здании были установлены новые лифты грузоподъемностью до тысячи килограммов.

«Ребята, которые были в самом лифте, рассказали, что свет отключился. Воздуха перестало хватать, двое ребят потеряли сознание. Один сахарный диабетик. У него сахар то ли понизился, то ли повысился. Точно не знаю, но ему стало плохо. Ребята, которые были на этаже, стали выламывать дверь», — заявил он.

Телеканал также опубликовал видео с места происшествия.

Об инциденте с лифтом стало известно ранее в субботу. ЧП произошло в Московском финансово-юридическом университете (МФЮА). Как сообщали студенты учебного заведения в соцсетях, несмотря на то, что некоторым людям внутри кабины стало плохо, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта, угрожая отчислением.

В свою очередь, пресс-секретарь университета Екатерина Исаева заявила радиостанции, что случай произошел в учебном корпусе «Калужский» еще 24 сентября. По ее словам, тогда случилась остановка лифта на уровне первого этажа и виноваты в этом сами студенты, которые грубо нарушили правила эксплуатации во время перемены.

Двери лифта, по ее словам, заблокировало, и студенты, пытаясь самостоятельно выбраться из кабины, сильно их повредили. Из-за этого сотрудники вуза не смогли оперативно разблокировать двери. При этом до прибытия службы технической эксплуатации сотрудники университета, а также дежурный фельдшер вуза и приехавшие врачи скорой помощи оказывали помощь застрявшим в лифте студентам, добавила она.

Сообщается, что после случившегося несколько студентов были доставлены в больницу. По данному факту Главное следственное управление Следственного комитета РФ по региону начало доследственную проверку.