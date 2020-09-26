СК начал проверку данных о падении лифта со студентами в московском вузе

Следователи проверяют сообщения о падении лифта со студентами в одном из московских вузов, расположенном на западе столицы. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

«Из информационного сообщения следует, что в московском вузе лифт со студентами упал и застрял. Несколько студентов доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Речь идет о Московском финансово-юридическом университете (МФЮА), сообщает в этот же день радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сообщения студентов учебного заведения в соцсетях.

По их словам, лифт с людьми упал и застрял. Из-за случившегося некоторые из студентов, находившиеся в кабине, упали в обморок. При этом, как отметили учащиеся, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта, угрожая отчислением.

В свою очередь, пресс-секретарь университета Екатерина Исаева заявила радиостанции, что инцидент произошел в учебном корпусе «Калужский» еще 24 сентября. По ее словам, тогда случилась остановка лифта на уровне первого этажа и виноваты в этом сами студенты, которые грубо нарушили правила эксплуатации во время перемены.

Двери лифта, по ее словам, заблокировало, и студенты, пытаясь самостоятельно выбраться из кабины, сильно их повредили. Из-за этого сотрудники вуза не смогли оперативно разблокировать двери, добавила она.

«До момента прибытия службы технической эксплуатации работники университета, дежурный фельдшер медицинского центра вуза, прибывшие врачи скорой помощи оказывали возможную помощь студентам, находящимся внутри заблокированной кабины лифта», — заявила Исаева.

Сообщается, что после случившегося несколько студентов были доставлены в больницу.

18 сентября в многоквартирном жилом доме на востоке Москвы лифт пролетел несколько этажей вниз из-за сбоя, после чего сработал страховочный тормоз. В момент ЧП внутри находились две женщины. По данному факту следователи организовали проверку.