Путин поздравил участников мероприятий 500-летия Тульского кремля

Тульский кремль является подлинным шедевром русского зодчества, остается уникальным памятником отечественной культуры и архитектуры. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина участникам, организаторам и гостям торжественных мероприятий, посвященных 500-летию сооружения, опубликованной 26 сентября на сайте Кремля.

По словам российского лидера, Тульский кремль надежно оборонял южные рубежи России на протяжении столетий, враги не смогли сокрушить «мощные стены этой древней цитадели».

Как напомнил Путин, в 1941 году вся Тула встала неприступной крепостью, и во многом благодаря жителям город выстоял, защитил Москву и получил звание города-героя.

В настоящее время забота о сохранении Тульского кремля служит примером плодотворного соработничества государства и гражданского общества, тех, кому дорого наше бесценное наследие, отметил президент.

Тульский кремль — памятник русского оборонного зодчества XVI века, его строительство завершилось в 1520 году. После реставрации в нем открылся Музейный квартал, заработали филиалы Государственного исторического музея Куликова поля, музея Ясной Поляны.