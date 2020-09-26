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Путин поздравил участников мероприятий 500-летия Тульского кремля

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Тульский кремль является подлинным шедевром русского зодчества, остается уникальным памятником отечественной культуры и архитектуры. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина участникам, организаторам и гостям торжественных мероприятий, посвященных 500-летию сооружения, опубликованной 26 сентября на сайте Кремля.

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По словам российского лидера, Тульский кремль надежно оборонял южные рубежи России на протяжении столетий, враги не смогли сокрушить «мощные стены этой древней цитадели».

Как напомнил Путин, в 1941 году вся Тула встала неприступной крепостью, и во многом благодаря жителям город выстоял, защитил Москву и получил звание города-героя.

В настоящее время забота о сохранении Тульского кремля служит примером плодотворного соработничества государства и гражданского общества, тех, кому дорого наше бесценное наследие, отметил президент.

Тульский кремль — памятник русского оборонного зодчества XVI века, его строительство завершилось в 1520 году. После реставрации в нем открылся Музейный квартал, заработали филиалы Государственного исторического музея Куликова поля, музея Ясной Поляны.

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