За сутки на Ураине выявили почти 4 тыс. новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 на Украине выросло за сутки на 3833. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

По его данным, на 26 сентября в стране с начала пандемии выявлены 195 504 случая инфекции, скончались 3903 пациента, выздоровели 86 873. За последние 24 часа вылечились 1740 пациентов.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве — 447 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября назвал виновными в ухудшении ситуации с распространением коронавируса в стране представителей местных властей. Как он полагает, у Украины во время первой волны коронавируса был лучший показатель по заболеваемости в Европе, но после ситуация изменилась.

23 сентября врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что в Украину ждет коллапс, если власти страны не решат вопрос с нехваткой мест в медицинских учреждениях для больных коронавирусной инфекцией.