На Украине объявлен траур в память о жертвах авиакатастрофы

Суббота объявлена днем траура в память о жертвах Ан-26 в Харьковской области.

Военный транспортник с курсантами на борту разбился при заходе на посадку. Авиакатастрофа произошла недалеко от города Чугýево. Там находится военный аэродром и летная часть минобороны Украины.

Число погибших — 25. Двое тяжело ранены. По словам очевидцев, они спаслись благодаря тому, что вовремя спрыгнули с самолета, когда он был на минимальном расстоянии от земли.

После падения самолет взорвался и загорелся. Расследованием уголовного дела занимается Генпрокуратура страны. Уже есть первая предварительная версия крушения — у самолета отказал левый мотор. Государственное бюро расследований Украины обратилось к свидетелям авиакатастрофы за помощью в сборе информации.