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Премьер Австралии заявил о необходимости делиться вакциной от COVID-19

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в пятницу, 25 сентября, на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал провести международное расследование причин возникновения и распространения коронавируса нового типа, а также выразил мнение, что государства, разработавшие успешные вакцины против COVID-19, должны делиться ими.

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Австралийский премьер подчеркнул, что его страна выступает и будет выступать за проведение расследования появления вируса и его дальнейшего расползания по всему миру. По его словам, необходимо «сделать все возможное, чтобы понять, что произошло, с целью предотвращения повторения этого».

Коснувшись вопроса о вакцине против коронавирусной инфекции, Моррисон отметил, что государства, создавшие успешно работающий препараты, «должны делиться ими».

«Я уверяю, что человечество надолго запомнит то, что происходит сегодня, и наша история будет очень суровым судьей. Обещание Австралии предельно ясно: если мы найдем вакцину, то поделимся ею. Это обещание, которое мы все должны дать», — цитирует его слова ТАСС.

23 сентября глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что Всемирная организация здравоохранения готова расширять сотрудничество с Россией на всех уровнях, включая работу над продвижением вакцины от коронавируса Sputnik V.

22 сентября в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать взаимодействие со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок вакцины. По его словам, пандемия коронавирусной инфекции стала принципиально новым вызовом для людей по всему миру.

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