В Москве наберут волонтеров для помощи пожилым людям

Общественное движение «Волонтерская рота» в Москве наберет корпус активистов, которые будут доставлять продукты и медикаменты пожилым жителям столицы. Это связано с призывом властей города к людям старше 65 лет не выходить из дома без необходимости из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Наши активисты, как и весной, будут помогать доставлять нужные продукты пожилым людям. Это очень важно и необходимо, для того чтобы минимизировать их контакты в местах массового скопления людей и тем самым снизить риск их заражения», — цитирует главу организации Антона Демидова «РИА Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу попросил горожан старше 65 лет оставаться дома и не выходить без особой необходимости с 28 сентября. Работодателям он рекомендовал перевести на дистанционный режим работы как можно больше сотрудников, а также напомнил о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах.

За последние сутки в Москве выявили 1560 случаев коронавируса. Накануне стало известно о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в Москве. По данным московского оперштаба, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в городе увеличилось примерно на 30%.

Подробнее о важности волонтерских инициатив, как в обычной жизни, так и в условиях пандемии, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».