Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о серьезном росте числа госпитализаций с COVID-19 в городе. Как отметил градоначальник 24 сентября, ситуация с коронавирусом в столице усложняется.

«Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По данным московского оперштаба, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных с COVID-19 в городе увеличилось примерно на 30%. Жителей столицы призывают ограничить контакты и носить маски в транспорте и общественных местах.

Ранее в этот день стало известно, что в более чем 5 тыс. столичных компаний будут направлены письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленный режим работы с целью обеспечения безопасности граждан.

Отправить сотрудников на удаленку Собянин уже рекомендовал руководителям предприятий 17 сентября.

Обучение в школах и вузах Москвы продолжается в обычном очном режиме. Как подчеркивали в столичной мэрии, введение дополнительных ограничительных мер на данный момент не рассматривается. Источник «РИА Новости» также подтвердил, что закрывать экономику города не планируется ни сейчас, ни в октябре.

По состоянию на 24 сентября в Москве количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 280 408, в том числе 1050 — за последние сутки, 241 656 человек вылечились. Зафиксировано 5115 случаев летального исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.