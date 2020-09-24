Прямой эфир

Власти Москвы заявили о сохранении обычного режима работы школ и вузов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обучение в школах и вузах Москвы остается в обычном очном режиме. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.

Дистанционный смотритель: как прошла онлайн-сессия в вузах
В жизнь студентов и преподавателей вошло новое понятие — прокторинг

«Да. Пока письма направлены только во все крупные компании и предприятия», — сказал Булай в разговоре с «РИА Новости».

Ранее в этот же день Булай сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин направит более чем в 5 тыс. столичных компаний письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Несколько дней назад стало известно, что Сбербанк России может оставить часть сотрудников на удаленной работе в постоянном режиме.

Президент России Владимир Путин 1 сентября во время Всероссийского открытого урока заявил, что страна не планирует полностью переходить на дистанционное образование, так как это было бы нецелесообразно.

Вместе с тем в конце августа уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала, что примерно 20% московских школьников готовы перейти на удаленное обучение.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020