Власти Москвы заявили о сохранении обычного режима работы школ и вузов

Обучение в школах и вузах Москвы остается в обычном очном режиме. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.

«Да. Пока письма направлены только во все крупные компании и предприятия», — сказал Булай в разговоре с «РИА Новости».

Ранее в этот же день Булай сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин направит более чем в 5 тыс. столичных компаний письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Несколько дней назад стало известно, что Сбербанк России может оставить часть сотрудников на удаленной работе в постоянном режиме.

Президент России Владимир Путин 1 сентября во время Всероссийского открытого урока заявил, что страна не планирует полностью переходить на дистанционное образование, так как это было бы нецелесообразно.

Вместе с тем в конце августа уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала, что примерно 20% московских школьников готовы перейти на удаленное обучение.