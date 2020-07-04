Дистанционный смотритель: как прошла онлайн-сессия в вузах

В этом году большинство крупных российских вузов проводит онлайн-экзамены с помощью прокторинга — системы наблюдения, которая позволяет исключить подсказки и списывания. Программа верифицирует студента — в некоторых случаях сравнивая его лицо в видеотрансляции с паспортным фото. Во время экзамена она следит за взглядом учащегося — чтобы он не упал на шпаргалку. Только в Высшей школе экономики с помощью прокторинга было организовано более 600 испытаний, рассказали «Известиям» в учебном заведении. Правда, некоторые вузы не доверились программе и назначили преподавателей-прокторов. Летняя сессия почти везде уже завершена или близка к завершению. «Известия» разбирались, насколько эффективен оказался дистанционный контроль.

Прокторинг и с чем его едят

По данным системы онлайн-прокторинга (наблюдения за дистанционным испытанием) «Экзамус», 14 из топ-20 российских вузов проводили экзамены именно с помощью этой технологии. Среди них НИУ ВШЭ, СПбГУ, РАНХиГС, МГИМО, МФТИ, Финансовый университет и др.

Алгоритм таков: студент со своего ноутбука заходит на специальный сайт, затем подключается к самой экзаменационной системе. С этого момента начинается прямая видеотрансляция. Учащийся проходит верификацию, показав паспорт: программа сопоставляет фото в документе с загруженными в базу снимками и с картинкой на видео. Это делается для того, чтобы студент не мог подменить себя более подготовленным родственником или другом. После этого стартует сам экзамен.

— Система с помощью технологии распознавания лиц в режиме реального времени контролирует, чтобы студент не списывал со шпаргалок — отслеживается его взгляд. Она также следит, чтобы он не отходил от компьютера, в кадре не появлялись другие люди, а во время экзаменов не было посторонних звуков — подсказок , — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Экзамуса».

о3 Система прокторинга «Экзамус» Фото: youtube.com/Alex Khalfin

Часть вузов — в том числе УрФУ им. Б.Н. Ельцина, МГСУ, РГСУ и Таможенная академия — пользуются платформами «ГиперМетод».

— В большинстве вузов экзамен состоит из электронного теста и задач, решение которых загружается студентом в систему дистанционного обучения. Некоторые вузы дополнительно используют видеоконференцсвязь, — рассказали «Известям» в пресс-службе компании.

Для защиты от списываний используется аналогичный модуль прокторинга — он контролирует действия студента.

Не моргать

Системы прокторинга хоть и полезны, но далеко не совершенны, считает руководитель цифровых образовательных проектов Российского государственного социального университета (РГСУ) Евгений Хицков.

— В таких технологиях есть как плюсы, так и недостатки: система считает статистические данные, а все люди разные. Частенько она выносит решение не в пользу студента, если он, например, часто моргает в силу каких-то своих обстоятельств. Поэтому возникают проблемы , — пояснил он.

Однако в РГСУ, как и во многих вузах страны, итоговая оценка складывается не только из баллов, полученных за экзамен. Большую роль играет активность студента в течение семестра. Поэтому даже если он умудрился списать на экзамене, но не посещал пары — пятерки всё равно не видать.

j2 Система прокторинга «Экзамус» Фото: youtube.com/Alex Khalfin

— Каких-то особых различий в оценках по сравнению с прошлой сессией у нас нет, — добавил Евгений Хицков.

В Российском университете дружбы народов (РУДН) для дистанционной сессии использовали внутреннюю телекоммуникационную учебно-информационную систему (ТУИС), сервисы Microsoft Office 365.

— Устные экзамены проходили в основном по Microsoft Teams, а со студентами из зарубежных вузов-партнеров могли использовать Zoom. Тестирование и выполнение заданий в основном проходили в ТУИС, — пояснили «Известиям» в пресс-службе университета.

Наблюдение за экзаменуемыми здесь доверили не программе, а сотруднику-проктору.

В Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) аттестация была проведена по 4,5 тыс. дисциплин.

— Преподаватели откорректировали формулу оценки, и промежуточная аттестация состоялась без проведения экзамена, — сообщили в пресс-службе вуза.

j1 Система прокторинга «Экзамус» Фото: youtube.com/Alex Khalfin

При этом в период с 12 мая по 2 июля в университете было проведено 624 экзамена с использованием прокторинга.

— Не обошлось без сложностей. Массовые сбои наблюдались 11 и 22 июня. В среднем 79,3% студентов без проблем прошли технический контроль системы прокторинга, — добавили в НИУ ВШЭ, уточнив, что в случае сбоев всегда выбирался резервный день (таких экзаменов назначено 39).

Выше доковидного

В Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) сессия началась еще 13 апреля и закончится 13 июля. Экзамены в дистанционном формате проводились при помощи собственной разработки вуза — сервиса ITMOProctor. Он записывает на видео экзаменуемого и его рабочий стол. Кроме того, программа фиксирует поведение наблюдателя, который следит за контрольными испытаниями.

— Поводить итоги рано, так как сессия еще не закончена. Однако, учитывая результаты уже проведенных экзаменов и зачетов, большинство преподавателей отмечают если не повышение уровня подготовки студентов, то по крайней мере сохранение успеваемости по сравнению с прошлым, докарантинным периодом, — рассказала начальник департамента образовательной деятельности ИТМО Алия Багаутдинова.

Сессия в МИСиС длилась с 25 мая по 30 июня, рассказал руководитель учебно-методического управления университета Александр Волков.

о4 Прохождение аттестации на платформе ITMOProctor Фото: youtube.com/Институт дистанционного образования

— В этом году защита выпускных квалификационных работ проходила с использованием платформы MS Teams, для работы с которой сотрудники и студенты университета используют корпоративную учетную запись. Это позволяет верифицировать каждого пользователя, — пояснил он.

Результаты онлайн-экзаменов, по его оценке, остались на уровне сессии, проходящей в традиционном формате.

В Томском политехническом университете (ТПУ) преподаватели примерили на себя роль цифровых сценаристов.

— Запускать прокторинг, подключить студентов, отключить студентов, переключить монитор на тест, письменное задание, на ведомость с оценками, выдать разные задания одновременно нескольким студентам, — отметил проректор по образовательной деятельности ТПУ Михаил Соловьев.

Для прокторинга университет использовал сторонний сервис — ProctorEdu.

— В связи с тем что снялся некий психологический барьер между студентами и преподавателями, результаты по ряду дисциплин будут лучше, и это отмечают сами студенты, — добавил проректор. — Им понравилось проходить и итоговую государственную аттестацию в виде защит выпускных квалификационных работ в дистанционном формате. И оценки за защиты объективно выше в этом году.

j5 Работа приемной комиссии в дистанционном формате в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбГУ) считают, что процедура проведения сессии в дистанционном формате становится более удобной и прозрачной.

— Стало меньше апелляций: если раньше студент мог столкнуться, например, с предвзятым отношением преподавателя, то сейчас за процессом следят Центр качества образования и Дирекция основных образовательных программ, — рассказали в управлении по связям с общественностью вуза.

Все представители учебных заведений, опрошенные «Известиями», заявили, что готовы использовать элементы дистанционной сессии и в будущем.