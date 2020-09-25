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Лукашенко допустил введение карантина для приезжающих из стран Запада

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым 25 сентября заявил, что на следующей неделе может рассмотреть вопрос о введении двухнедельного карантина по коронавирусу для приезжающих из стран Запада.

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«Вот на следующей неделе посмотрим. Я склонен к тому, чтобы ввести для людей, прибывающих с Запада, карантин», — приводит ТАСС Лукашенко.

В конце июля Лукашенко заявил, что на ногах перенес коронавирус, симптомов заболевания у него не было.

В том же месяце Белоруссия исключила Россию из перечня стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

В начале июня Лукашенко сообщил, что распространение коронавируса «опрокинуло» экономику во всем мире. За медицинской пандемией последовала экономическая, которая затронула как развивающиеся, так и крупнейшие государства.

В конце апреля Лукашенко высказал мнение о том, что карантинные меры из-за распространения коронавирусa, введенные в России и других странаx, не дадут положительного результатa.

По данным Worldometer на 25 сентября, в Белоруссии зафиксировано 76,6 тыс. случаев COVID-19. 73,7 тыс. человек вылечились, 802 пациента скончались.

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