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Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Белоруссия исключила Россию из перечня стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте белорусского минздрава в среду, 15 июля.

Решение в том числе отменяет требование о 14-дневной изоляции для лиц, которые прибывают в страну из России.

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Россия закрыла границы с Белоруссией 16 марта из-за ситуации с коронавирусом в этом государстве.

В конце июня посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко допустил возможность открытия границы с Россией в конце июля — начале августа.

Позже, 10 июля, Росавиация разработала схему поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Ведомство направило в некоторые страны обращения с предложением по возобновлению рейсов, которые были приостановлены из-за коронавируса.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным 14 июля заявил, что транспортное сообщение между двумя странами возобновят в ближайшие дни.

Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы. Вместо этого предлагается сдать тест на коронавирус. Однако позже ведомство уточнило, что граждане, которые прибывают в Россию вывозными международными рейсами, должны пройти двухнедельную изоляцию.

По последним данным, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 746 369, скончались 11 770 пациентов, выздоровели 523 249 человек.

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