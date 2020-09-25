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В Крыму построят первый в России опреснитель воды

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Первый в России опреснитель морской воды планируется построить в Крыму для решения проблемы с водоснабжением полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в пятницу, 25 сентября.

Вопрос о строительстве будет решен Минпромторгом в течение двух недель, передает ТАСС. Установка будет находиться в селе Николаевка.

«В стране таких проектов никто никогда не реализовывал, по сути решение, которое будет принято здесь, будет уникальное, впервые в истории будет это сделано», — сказал Аксенов.

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Также крымские власти формируют программу строительства очистных сооружений на реке Салгир, русло которой пролегает через Симферополь.

22 сентября глава республиканского совета министров Юрий Гоцанюк заявил, что ситуация с обеспечением водой Крыма находится под контролем. Бурятся новые скважины, а жителям при необходимости подвозят воду, отметил он.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. 29 населенных пунктов перешли на почасовую подачу и подвоз воды, сообщалось накануне.

Проблема с водоснабжением в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

Украина сообщила, что восстановит водоснабжение полуострова только после его «деоккупации».

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и строит планы по возвращению региона. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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