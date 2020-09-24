Россиян призвали проверять загранпаспорта из-за отказов во въезде в Турцию

Российским гражданам стали чаще отказывать во въезде в Турцию при пересечении границы в аэропортах страны по причине истекающего срока действия загранпаспорта. Об этом генеральное консульство России в Анталье сообщило в четверг, 24 сентября, на своей странице в Facebook.

«Во избежание нервных срывов и принудительной депортации за счет нарушителя напоминаем, что с 1 января 2015 года действует положение закона об иностранцах в Турции (№ 6458), которое предусматривает регламентацию срока действия загранпаспортов иностранцев при въезде в Турцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом права на безвизовое пребывание россиян в стране в течение 60 дней срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней с момента въезда в Турцию, передает RT.

В диппредставительстве напомнили о важности своевременно проверять срок действия загранпаспорта перед поездкой за рубеж и при необходимости своевременно оформлять новые документы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день сообщалось, что пассажиропоток московского аэропорта Домодедово в Турцию вернулся к уровню до пандемии коронавируса.