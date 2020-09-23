Госдеп отказался признавать Лукашенко президентом Белоруссии

США не считают Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии. Об этом 23 сентября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», — сказал собеседник агентства.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным Лукашенко сочли ЕС и США. До 24 сентября европейские страны планируют ввести санкции против Минска.

23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Дата церемонии не афишировалась. Лукашенко поклялся верно служить народу, соблюдать и защищать конституцию республики, а также заявил о провале «цветной революции» в стране.

Гостями церемонии стали несколько сотен человек, среди них высшие должностные лица, парламентарии, руководители госорганов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов и республиканских СМИ, а также деятели науки, культуры и спорта. Также на церемонии присутствовали белорусские военнослужащие, после инаугурации Лукашенко они дали клятву на верность народу и главе государства.

При этом власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после его инаугурации.